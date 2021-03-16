 الأرصاد: طقس اليوم بارد على كل الأنحاء ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 مارس 2021 7:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم بارد على كل الأنحاء ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24


نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 7:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 7:23 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد صباحًا، بارد على الأنحاء كافة ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على جنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

بورسعيد 14 20

الإسكندرية 13 19

شرم الشيخ 17 28

أسوان 15 35

كاترين 11 24

الإسماعيلية 14 24

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