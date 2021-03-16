 نائب إيطالي يدعو البرلمانيين لتلقي لقاح أسترازينيكا - بوابة الشروق
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نائب إيطالي يدعو البرلمانيين لتلقي لقاح أسترازينيكا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 9:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 9:08 م

طالب عضو في مجلس النواب الإيطالي أندريا روجيري، اليوم الثلاثاء، زملائه البرلمانيين بتلقي جرعات لقاح "أكسفورد-استرازينيكا" المضاد لوباء (كوفيد-19)، بعد أن تزيل وكالة الأدوية الأوروبية (Ema) الشكوك وتضع حدًا للجدل الراهن بشأن استخدامه يوم الخميس القادم.

وقال أندريا روجيري، الذي ينتمي لحزب (فورتسا ايتاليا) بزعامة سيلفيو برلسكوني الداعم لحكومة ماريو دراغي "وكالة الأدوية الأوروبية كانت بطيئة في تراخيص اللقاحات مقارنةً بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (Fda).. عليها الآن تسريع تبديد الشكوك حول لقاح استرازينيكا"، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي).

وأضاف "لإثبات أن اللقاح آمن وتبديد شكوك المواطنين، يجب على جميع البرلمانيين أن يكونوا قدوة وأن يكونوا أول من يتلقاه، بمجرد أن تنهي السلطات الصحية الإيطالية تعليق استخدامه في حملة التطعيم الوطنية".

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد نفت، في وقت سابق اليوم، وجود رابط بين حقن اللقاح وحالات جلطات دم، مؤكدة أن فوائده أكثر بكثير من آثاره الجانبية.

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