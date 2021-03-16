قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على الإصابات العائلية بفيروس كورونا، إن هناك العديد من الأشخاص الذين يشعرون بالذنب لأنهم كانوا سببًا في نقل المرض لآبائهم وأجدادهم.

وطالب أديب، أثناء تقديم برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، المواطنين بالخوف على ذويهم خصوصًا في شهر رمضان، متسائلًا: «ليه لازم في أول يوم نروح نفطر عند ماما وبابا وجدو ونانا وإحنا لما بنروح عندهم وإحنا عندنا كورونا ومعندناش أعراض بنخلص على الناس».

وأضاف أن بعض المصابين بكورونا يحضرون المناسبات ويزورون الناس رغم علمهم بذلك، متابعًا: «عندك أعراض ماتتحركش من الأوضة.. انت قنبلة ماشية».

وناشد الإعلامي المواطنين اتباع الأساليب الاحترازية لمنع تفشي كورونا حتى لا تحدث موجة ثالثة، قائلًا: «لو سمحتوا بلاش تقبيل، وشرب شيشة».

وتابع: «شرب الشيشة بقى عيني عينك واوعى تقولي مفيش، انتو إزاي سامحين بالشيشة؟ وإزاي عندك جرأة تحطها في بؤك.. انت كده بتقبل الكورونا»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن مشكلة مصر تكمن في أنها لم ترى كورونا عنيفة، على عكس العالم أجمع، مضيفًا: «مصر ربنا وإدارتها قدروا يتنقلوا بالناس موجة أولى وتانية.. عدي بقى التالتة ويارب الفيروس ينتحر بعدها»، على حد قوله.