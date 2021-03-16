بيونجيانج تحذر واشنطن من إثارة المشكلات قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي لسول

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أصدرت بيونجانج، تحذيرا تدين فيه المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن لسول.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، هددت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بالانسحاب من الاتفاق العسكري لعام 2018 واتهمت الإدارة الجديدة في واشنطن بإثارة المشكلات.

ونقل عن كيم يو جونج، صاحبة النفوذ الواسع في بلادها، القول: "ننتهز هذه الفرصة لتحذير الإدارة الأمريكية الجديدة التي تحاول جاهدة (إثارة القلاقل) في أرضنا".

وقالت: "إذا أرادت (الإدارة الأمريكية الجديدة) أن تبقى في سلام للأعوام الأربعة المقبلة، من الأفضل لها الامتناع عن إثارة المشكلات في أولى خطواتها".

وبدأت القوات المسلحة الأمريكية والكورية الجنوبية تدريباتها العسكرية الربيعية المشتركة الأسبوع الماضي، والتي تم تقليصها بسبب جائحة كورونا والخلافات الدبلوماسية المستمرة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

وسبق أن انتقدت بيونجيانج مناورات مماثلة ووصفتها بأنها جزء من خطط لغزو كوريا الشمالية. وتنفي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونج قولها: "إنها النتيجة التي توصلنا إليها مرة أخرى، بأنه ليس لدينا ما نناقشه معهم".

وأضافت: "لا يمكن أن تتماشى التدريبات العسكرية والعداء مع الحوار والتعاون".

ومن المتوقع أن يغادر بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليابان إلى كوريا الجنوبية غدا الأربعاء.