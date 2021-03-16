 البرلمان العربي يهنئ وزير الأوقاف على نجاح مؤتمر حوار الأديان والثقافات - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يهنئ وزير الأوقاف على نجاح مؤتمر حوار الأديان والثقافات

البرلمان العربي - ارشيفية
البرلمان العربي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 5:50 م
هنأ رئيس البرلمان العربي ، عادل بن عبد الرحمن العسومي، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على نجاح المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة يومي 13 و14 مارس الجاري تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات"، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وذكرت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء - أن رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له أكدوا لوزير الأوقاف أن الجهد الراقي والتنظيم الرائع للمؤتمر، انعكس أثره في مخرجاته الهامة، والتي دشنت مرحلة جديدة من تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

وأكد العسومي استعداد البرلمان العربي التام للتعاون الدائم مع وزارة الأوقاف في هذا المجال الحيوي والهام ليس فقط للدول العربية إنما للبشرية جمعاء.

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