المملكة المتحدة توسع ترسانتها النووية في أكبر تحول منذ الحرب الباردة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خطط المملكة المتحدة لتعزيز مخزونها من الأسلحة النووية لمواجهة التهديدات المتزايدة في جميع أنحاء العالم، وذلك عندما كشف النقاب عن إصلاح شامل للسياسة الدفاعية والخارجية.



ووفقا لبرنامج عمل للعقد المقبل، ستخفض المملكة المتحدة أعداد القوات والدبابات وبعض الطائرات المقاتلة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، مع زيادة ترسانتها من الرؤوس الحربية النووية بنسبة تزيد عن 40%.



وتم تضمين المرحلة الأولى من البرنامج في تقرير من 100 صفحة يصفه مسؤولو جونسون بأنه إعادة التقييم الأوسع نطاقا لأمن المملكة المتحدة ومكانها في العالم منذ نهاية الحرب الباردة.



وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول مستقبل القوات المسلحة البريطانية الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .



وفي تقرير اليوم الثلاثاء، حذرت الحكومة البريطانية من أنها مهددة من دول مارقة وإرهابيين وحتى شركات تكنولوجيا كبرى، زاعمة أنه يجب إعادة تشكيل القدرات العسكرية البريطانية والتحالفات الدولية ردًا على ذلك.