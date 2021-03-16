اختيارالمخرج الأمريكي سبايك لي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان

كشف منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيارالمخرج الأمريكي سبايك لي رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 74، والتي تم تأجيلها بسبب إغلاق كورونا في فرنسا، لتقام في الفترة من 6-17 يوليو المقبل.

وقالت إدارة المهرجان "وعد المخرج الأمريكي المخلص لالتزاماته بدعم المهرجان لدى عودته إلى كروازيت، حيث مُنع مهرجان كان العام الماضي بسبب الأزمة الصحية، ويفتتح هذا العقد الجديد برئيس بارز للجنة التحكيم، وأحد أعظم المخرجين في جيله، بالإضافة إلى أنه كاتب سيناريو وممثل ومنتج لمدة 30 عامًا، لقد كان سبايك لي الدؤوب مؤرخًا ذكيًا لتساؤلات عصره، مع أسلوب عصري حازم لا يخلو أبدًا من اندفاعة من التسلية والترفيه".

وقال بيير ليسكور، رئيس مهرجان كان، "طوال أشهر عدم اليقين التي مررنا بها للتو، لم يتوقف سبايك لي عن تشجيعنا أبدًا، لقد بدأ هذا الدعم يؤتي ثماره أخيرًا ولم يكن بإمكاننا أن نأمل في شخصية أكثر قوة لرسم أوقاتنا العصيبة، لقد منحنا حماسه وشغفه بالسينما دفعة هائلة من الطاقة للتحضير للمهرجان الرائع الذي ينتظره الجميع.. نحن ببساطة لا نستطيع الانتظار!".

واضطر مهرجان هذا العام للانتقال من مواعيده المعتادة في مايو إلى يوليو؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن وباء فيروس كورونا المستمر، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من الاختيار الرسمي وتشكيل لجنة التحكيم في أوائل يونيو، بينما يعقد سوق الأفلام الذي يقام تقليديًا جنبًا إلى جنب مع مهرجان كان، في وقت سابق، بنسخة عبر الإنترنت فقط.

ومن ناحيته، قال تييرى فريمو، مدير المهرجان، "ستحتفل طوال الأيام الـ12 بالفن والإبداع ولم الشمل الذي طال انتظاره، تجرى الاستعدادات على قدم وساق، مع مشاهدة العديد من الأفلام من قبل لجنة الاختيار.. ستتاح الفرصة للمهرجان في الأسابيع المقبلة؛ لتوضيح تفاصيل الدورة الرابعة والسبعين".