ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، أغلق كافة القضايا مع الأندية التي تعاقد منها مع لاعبين في عام 2018، وذلك بعد تحويله لمبلغ ثلاثة ملايين يورو تمثل آخر دفعتين ماليتين لنادي يونج بويز السويسري نظير تعاقده مع الإيفواري سيكو سانوجو.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الاتحاد اقتربت من إنهاء القضية، وذلك بتبقي بعض الأمور الإدارية البسيطة، لتصبح تلك آخر قضايا النادي لعام 2018.

وتابعت الصحيفة ذاتها أن إدارة الاتحاد كانت قد جدولت مبلغ ضم سانوجو على ثلاث دفعات، حيث سددت أول دفعة منه في مارس العام الماضي، في الوقت الذي لازالت فيه اللجنة القانونية التابعة للنادي تتابع ما يخص القضايا.

وكان الاتحاد قد تعاقد في عام 2018 مع كل من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من جريميو البرازيلي وجاري رودريجيز من جالطة سراي التركي ومروان دا كوستا من باشاك شهير التركي وأليكسندر بريجوفيتش من باوك اليوناني.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف كل من الهلال المتصدر المتفوق بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.