قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أمس الاثنين، خلال اجتماعه مع وزير المالية مجموعة من القرارت التي تهم الغالبية العظمى للشعب المصري من الموظفين، والذين يصل عددهم إلى 28 مليون موظف بالقطاع الإداري للدولة والقطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السيد المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الرئيس منح علاوة 7% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة 13% للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى وضع حد أدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي وصل إلى 2400 جنيه.

وذكر أن جميع القرارت التي تم إقرارها اليوم تصب في مصلحة الموظف محدود الدخل، مشيرًا إلى تطبيق بعض الإعفاءات الضربية للتجار والصانعين، من خلال تخفيض سعر الضريبة واستحداث شرائح ضريبية أقل.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2020، ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

- إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

- ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

- تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

