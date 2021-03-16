وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارا مع الشباب

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، حوارا مع الشباب للاستماع لارائهم ومناقشتهم فى العديد من القضايا، بأحد الفنادق على الساحل الغربي لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد من القيادات التنفيذية، وممثلي ائتلافات الشباب.
تناول الحوار الشبابي العديد من القضايا التى تهم الشباب، فضلا عن قضايا المجتمع بمختلف قطاعاته، إضافة للحديث عن دور وزارة الشباب والرياضة ببرنامج رحلات اعرف بلدك، بجانب الحديث عن المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة، كما تضمن الحوار الحديث عن الهجرة غير الشرعية والتنمر وظاهرة التحرش ودور الدولة في مواجهة تلك الظواهر السلبية.
وخلال الحوار، قدم وزير الشباب والرياضة، كلمة أعرب فيها عن سعادته لزيارة محافظة الفيوم، وافتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لعدد اخر لاستثمار طاقات الشباب، موضحاً أن نسبة الشباب يمثلون ٦٥% من تعداد الشعب المصري، لافتا أن الدولة تعمل لرعاية الشباب واستثمار طاقاتهم، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية.
وأضاف وزير الشباب والرياضة بأن الدولة المصرية تحدت الظروف ونظمت بطولة أفريقيا ثم بطولة العالم لكرة اليد، وضربت المثل فى التحدي أمام العالم كله، لافتاً أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة لإنجاز العديد من المشاريع القومية مثلما حدث بقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطرق القومية والمحاور المرورية العملاقة، موضحاً أن الدولة تعمل على تأهيل الشباب ومدهم بالمعارف من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
من جهته، رحب محافظ الفيوم بوزير الشباب والرياضة، وأعرب عن سعادته بلقاء الشباب، مؤكداً أن الدولة المصرية دولة فتية وشابة، على مستوى القيادات من خلال تمكين الشباب، حيث تحول الحلم إلى واقع ملموس على أرض الواقع بتولى الشباب المناصب القيادية كوزراء ومحافظين ونوابهم.
وأضاف محافظ الفيوم أن الكفاءة هى الأساس فى اختيار القيادات، لافتا إلى كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن أي تطوير يحتاج لصبر وعمل.
وتابع محافظ الفيوم بأن التحديات بالمحافظة كبيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود وسواعد الشباب الفتية، وهناك العديد من المشروعات العملاقة التى ظهرت الى النور بقطاعات الشباب والرياضة والصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.
ولفت المحافظ إلى دعم السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، وقد تم إدراج قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بتلك المبادرة الرئاسية، مؤكداً أن تلك المبادرة هي الاقوى خلال ال ١٠٠ عام الاخيرة.
وكشف محافظ الفيوم عن قيمة تطوير القرى بمركزي اطسا ويوسف الصديق تزيد على ٩ مليار جنيه، مشيراً إلى أن مصر تتحرك للامام بكافة القطاعات بصورة إيجابية بما يؤكد أن القادم أفضل، وأن المواطن يستحق كل الدعم وتوفير الحياة الكريمة له.
وعقب ذلك، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم بالرد على تساؤلات واستفسارات الشباب، والاستماع لارائهم وأفكارهم البناءة ومقترحاتهم الثرية، خلال الحوار الشبابي.
الجدير بالذكر أن اللقاء ضم ممثلين للشباب من مختلف الائتلافات منها برلمان شباب مصر وائتلاف شباب الصعيد وبرلمان شباب الفيوم ومبادرة شباب يدير شباب، وغيرهم من الطلائع وشباب الجامعة.