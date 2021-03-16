وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يُجريان حوارا مع الشباب

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، حوارا مع الشباب للاستماع لارائهم ومناقشتهم فى العديد من القضايا، بأحد الفنادق على الساحل الغربي لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد من القيادات التنفيذية، وممثلي ائتلافات الشباب.

تناول الحوار الشبابي العديد من القضايا التى تهم الشباب، فضلا عن قضايا المجتمع بمختلف قطاعاته، إضافة للحديث عن دور وزارة الشباب والرياضة ببرنامج رحلات اعرف بلدك، بجانب الحديث عن المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة، كما تضمن الحوار الحديث عن الهجرة غير الشرعية والتنمر وظاهرة التحرش ودور الدولة في مواجهة تلك الظواهر السلبية.

وخلال الحوار، قدم وزير الشباب والرياضة، كلمة أعرب فيها عن سعادته لزيارة محافظة الفيوم، وافتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لعدد اخر لاستثمار طاقات الشباب، موضحاً أن نسبة الشباب يمثلون ٦٥% من تعداد الشعب المصري، لافتا أن الدولة تعمل لرعاية الشباب واستثمار طاقاتهم، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة بأن الدولة المصرية تحدت الظروف ونظمت بطولة أفريقيا ثم بطولة العالم لكرة اليد، وضربت المثل فى التحدي أمام العالم كله، لافتاً أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة لإنجاز العديد من المشاريع القومية مثلما حدث بقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطرق القومية والمحاور المرورية العملاقة، موضحاً أن الدولة تعمل على تأهيل الشباب ومدهم بالمعارف من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

من جهته، رحب محافظ الفيوم بوزير الشباب والرياضة، وأعرب عن سعادته بلقاء الشباب، مؤكداً أن الدولة المصرية دولة فتية وشابة، على مستوى القيادات من خلال تمكين الشباب، حيث تحول الحلم إلى واقع ملموس على أرض الواقع بتولى الشباب المناصب القيادية كوزراء ومحافظين ونوابهم.

وأضاف محافظ الفيوم أن الكفاءة هى الأساس فى اختيار القيادات، لافتا إلى كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن أي تطوير يحتاج لصبر وعمل.

وتابع محافظ الفيوم بأن التحديات بالمحافظة كبيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود وسواعد الشباب الفتية، وهناك العديد من المشروعات العملاقة التى ظهرت الى النور بقطاعات الشباب والرياضة والصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

ولفت المحافظ إلى دعم السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، وقد تم إدراج قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بتلك المبادرة الرئاسية، مؤكداً أن تلك المبادرة هي الاقوى خلال ال ١٠٠ عام الاخيرة.

وكشف محافظ الفيوم عن قيمة تطوير القرى بمركزي اطسا ويوسف الصديق تزيد على ٩ مليار جنيه، مشيراً إلى أن مصر تتحرك للامام بكافة القطاعات بصورة إيجابية بما يؤكد أن القادم أفضل، وأن المواطن يستحق كل الدعم وتوفير الحياة الكريمة له.

وعقب ذلك، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم بالرد على تساؤلات واستفسارات الشباب، والاستماع لارائهم وأفكارهم البناءة ومقترحاتهم الثرية، خلال الحوار الشبابي.

الجدير بالذكر أن اللقاء ضم ممثلين للشباب من مختلف الائتلافات منها برلمان شباب مصر وائتلاف شباب الصعيد وبرلمان شباب الفيوم ومبادرة شباب يدير شباب، وغيرهم من الطلائع وشباب الجامعة.