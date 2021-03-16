 إفريقيا تسجل 108 الآف وفاة و4 ملايين إصابة جراء كورونا - بوابة الشروق
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إفريقيا تسجل 108 الآف وفاة و4 ملايين إصابة جراء كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 6:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 6:38 م

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 108 آلاف وفاة و4 ملايين و41 ألف حالة إصابة مؤكدة على إثر جائحة "كورونا".

وأوضحت"المراكز الإفريقية" - في بيان اليوم بشأن الوضع الوبائي في القارة - تعافي 3 ملايين و630 ألف حالة.

وأوصت "المراكز الإفريقية" الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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