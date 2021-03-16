الخارجية الإثيوبية: ليس لدينا معلومة مؤكدة حول عدد الإثيوبيين الذين تعرضوا لحادث صنعاء

قال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية، إن حادث الحريق الذي نشب في صنعاء أودى بحياة الكثيرين من الأثيوبين، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد تمثيل دبلوماسي لأثيوبيا في صنعاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار المساء» المذاعة عبر فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أنه يتم التنسيق لمتابعة تفاصيل الحادث من خلال سفارة أثيوبيا بعمان، ذاكرًا أن المعلومات المتوفرة حتى الىن لا تعد كاملة.

ولفت إلى أن الوزارة ليس لديها معلومات مؤكدة حول عدد الرعايا الأثيوبيين الذين تعرضوا لهذا الحريق بصنعاء، مشيرًا إلى عملهم حاليًا على معرفة أعداد الذين لقوا حتفهم إثر الحادث.

وذكر أن المعلومات التي تلقتها أثيوبيا حتى الآن تشير بأن هناك ما يقرب من 3 أو 4 أفراد تم دفنهم بعد مصرعهم في الحادث، معربًا عن قلقه إزاء عودة 150 أثيوبي عن طريق عدن في حالة عدم توافر الفرصة لنقلهم بالطائرات.

وأشار إلى عملهم مع سلطات الصليب الأحمر وبعض المنظمات الدولية في متابعة الحادث والعمل على إعادة الأثيوبين من صنعاء، مؤكدًا أن أثيوبيا تراقب الوضع عن كثب على مدار الساعة.

وعن ما صرحت به هيومن رايتس حول إطلاق الحوثيين مقذوفات عن عمد على المهاجرين المحتجزين بصنعاء بسبب احتجاجاتهم لتحسين ظروف احتجازهم، نفى وجود معلومات مشابهة لهذا الأمر لدى أثيوبيا، مضيفًا أنه يوجد معلومات مختلفة ولكن لم يتم التحقق منها بعد.

ودخلت احتجاجات الإثيوبيين من قومية الأورومو في اليمن يومها الثامن اليوم الثلاثاء، تنديدا بالجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في صنعاء ضد مركز احتجاز مهاجرين، قبل أكثر من أسبوع، وراح ضحيته مئات القتلى حسب تقديرات غير رسمية.



