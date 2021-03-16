 إيران تكشف لقاحا جديدا لكورونا: سنكون ضمن أفضل الدول المنتجة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 مارس 2021 11:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

إيران تكشف لقاحا جديدا لكورونا: سنكون ضمن أفضل الدول المنتجة

طهران - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:32 ص

انطلقت في إيران، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح جديد لفيروس كورونا باسم "فخرا"، بحقن نجل العالم النووي محسن فخري زاده الذي تتهم إيران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة باغتياله.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فقد أثبت اللقاح فعالية خلال التجارب على الحيوانات.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، إن الجمهورية الإسلامية ستكون من أفضل وأهم الدول في مجال إنتاج لقاحات كورونا حول العالم في ربيع هذا العام.

وأوضح أن البلاد لجأت إلى استيراد لقاحات من الخارج خلال الفترة الماضية "بسبب مراعاة الفئات المعرضة للخطر".

تجدر الإشارة إلى أن إيران استقبلت حتى الآن كميات من لقاحي سينوفارم الصيني و"سبوتنيك في" الروسي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك