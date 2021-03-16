 هزتان أرضيتان قرب محافظة ديالي العراقية - بوابة الشروق
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هزتان أرضيتان قرب محافظة ديالي العراقية

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 9:34 ص

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم الثلاثاء، حدوث هزتين أرضيتين فجر اليوم بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية من محافظة ديالي.

وقالت الهيئة، في بيانها الذي أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن الهزتين سجلتا في أوقات متقاربة الأولى عند الساعة 02:38:29 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2.8) درجة وتبعد (7) كم شرق قضاء خانقين، والثانية في تمام الساعة 03:30:56 وبلغت قوتها (3.3) درجة وتبعد (9) كم شرق خانقين.

ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.


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