نتنياهو: 4 اتفاقيات تطبيع أخرى في الطريق

قبل أسبوع واحد من الانتخابات العامة في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لموقع "واي نت" اليوم الثلاثاء إن استطلاعات الرأي التي تجريها حملته الانتخابية تظهر أن حزبه "ليكود" سيفوز بعدد كاف من مقاعد الكنيست يمكّنه من تشكيل ائتلاف حكومي.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن حزب الليكود سيكون الفائز الأكبر في الانتخابات المقررة في 23 مارس وسيحصل على 29 مقعدا في الكنيست الذي يتألف من 120 مقعدا.

وقال نتنياهو: "وفقا لبياناتنا، لدينا 61 مقعدا في الكنيست. لقد رأينا استطلاعات الرأي التي أجريتموها والتي أجريناها. استطلاعاتي تفيد بأن لدينا ما يكفي (من مقاعد لتشكيل حكومة ائتلافية) وهذا أمر جيد. يدرك ناخبونا الفرصة التاريخية لتشكيل حكومة يمينية مستقرة بقيادتي، دون الحاجة (لرئيس حزب هناك مستقبل يائير) لابيد ولا المناوبة (على رئاسة الحكومة)".

وشدد على أنه لن يشكل حكومة مع أحزاب عربية، بما في ذلك السياسي العربي منصور عباس الذي أقام مؤخرا علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء.

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيليين بأنه لن يكون هناك إغلاق آخر بسبب جائحة كورونا.

وكشف أن هناك أربع اتفاقيات تطبيع أخرى في الطريق. وقال "لقد حققت السلام مقابل السلام"، في ما يتعلق باتفاقيات التطبيع الأخيرة مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وقال، وهو يرفع أربعة أصابع، :"هناك أربع اتفاقيات سلام أخرى في الطريق ... الناس يأتون إلينا لأنهم يدركون أن هذا هو الشيء الحقيقي".