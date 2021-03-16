فريق من الحرس الملكي البحريني يصل نيبال في رحلة استكشافية لجبل إيفرست

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قالت السلطات في نيبال، اليوم الثلاثاء، إن فريقا من المتسلقين التابعين للحرس الملكي البحريني وصل إلى نيبال في رحلة الربيع الاستكشافية لجبل إيفرست.

ولم يتسلق أي شخص جبل إيفرست من الجانب النيبالي منذ عام 2019 بسبب تفشي كوفيد 19.

ووصل الفريق المؤلف من 13 بحرينيا و3 بريطانيين إلى مطار كاتماندو في طائرة خاصة لقوة دفاع البحرين في ساعة متأخرة من ليل الاثنين/ الثلاثاء.

ويخضع الفريق حاليا لحجر صحي لمدة أسبوع وفقا للمتطلبات التي تطبق على السائحين لدى دخولهم نيبال.

وسيبقى المتسلقون، الذين تسلقوا جبل لوبوتشي (6119 مترا) وجبل ماناسلو (8163 مترا) العام الماضي، في نيبال لمدة 80 يوما في محاولة لتسلق أعلى قمة في العالم، وفقا لسفارة نيبال في البحرين.