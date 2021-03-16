وزير المالية: الزيادات التى أقرها الرئيس ستصرف خلال يوليو القادم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المستفيدين من الزيادات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، و10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وقال الدكتور معيط ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري مساء اليوم الإثنين، إن صرف الزيادات التى أقرها الرئيس السيسي سيكون خلال يوليو المقبل.

وحول الرقم الإجمالي الذى سوف توفره وزارة المالية للأجور والمعاشات، أوضح وزير المالية أنه بالنسبة للأجور تم توفير 37 مليار جنيه، و للمعاشات 31 مليار جنيه.

وأعلن الدكتور معيط أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين والمعاشات في موازنة العام المالي الجديد، مشيرا إلى رفع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة وكل من يستحق الترقية سيحصل عليها في شهر يونيو المقبل وتم تخصيص مليار جنيه لها.

وعن الزيادة بشأن القطاع الخاص، قال وزير المالية إن هذا القطاع يتبع المجلس القومي للأجور وهو المعنى به، كاشفا عن رفع الحد الأدني للمرتبات إلى 2400 جنيه، فيما سيتم رفع الحد الأدني لكل الدرجات الوظيفية وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.

وأقر الدكتور معيط بتوفير مليار ونصف المليار جنيه للعاملين المنتقلين الى العاصمة الإدارية الجديدة، يصرف من خلالها للعامل كحافز على أساس دفع قسط شقة له، أو بدل انتقال، وسيكون هناك تنظيم في هذا الشأن، وذلك وفق تقديرات تحددها الدولة.