الكويت وتايلاند تبحثان سبل دفع العلاقات إلى مستويات أفضل

بحث سفیر دولة الكویت لدى تایلاند محمد الفیلكاوي، مع رئیس البرلمان التایلندي شوان لیكباي، سبل تعزيز دفع العلاقات بین البلدین إلى مستویات أفضل وأرحب، سواء العلاقات بین الشعبین الكویتي والتایلندي بشكل خاص، أو في المجال السیاسي والاقتصادي وغیرھما بشكل عام.

وأوضحت سفارة الكويت في تايلاند -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء- أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما سبل دعم تطور العلاقات بین البلدین من خلال تبادل الزیارات بین مسؤولي البلدین.

وأضافت أن رئیس البرلمان التایلندي أعرب عن تمنیاته بأن تكلل العلاقات الطیبة بین البلدین بزیارته لدولة الكویت فورالانتھاء من جائحة فیروس كورونا.