محمد منير: عندي 18 حفيدا وشقيقي الأكبر ساعدني على عبور البحر المتوسط

قال الفنان محمد منير، إنه كان يأخذ مصروفه من شقيقه الأكبر وقت أن كان يدرس في كلية الفنون التطبيقية، ذاكرًا أنه هو من ساعده على عبور البحر المتوسط والتعرف على فنانين كثر كالشاب خالد والشاب مامي وغيرهم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أنه كان يأخذ مصروف 3 جنيه شهريًا من والده وقت إقامته في مصر للدراسة، أي بما يعادل 10 قروش في اليوم، مشيرًا إلى رسوبه 3 سنوات في العام الأخير له بالكلية كي يؤجل التحاقه بالجيش.

وذكر أنه التحق بالجيش بعد نجاحه في الكلية وتعرف حينها على الفنان الرحال حسين الإمام والفنان علي الحجار، مضيفًا أنه عمل بعدها في «النيل جاردن»، مع فرقة «الفو إم» والمصريين.

وأوضح أنه عُرض على أخيه الأكبر «فاروق» منصب مترجم لوزير الدفاع الأمريكي، متابعًا: «جهات أمنية اعترضت على أنه لابس جلابية، رد قالهم الشبشب اللي أنا لابسه دا ثمنه 600 ديمارك، والعمة دي قماش توتال سويسري، فالمسؤول الأمني قاله إيه الجمال والشياكة دي، وهو فعلا كان شيك وأنيق».

وأشار إلى أنه لديه 18 حفيدًا، ومنهم من يدرسون في أرقى الجامعات بكندا حاليًا، ذاكرًا أن إحداهم تدرس الدكتوراه في أيرلندا.

