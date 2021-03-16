 برهم صالح: نعمل على استرداد الأموال المنهوبة من العراق - بوابة الشروق
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برهم صالح: نعمل على استرداد الأموال المنهوبة من العراق

الرئيس العراقي، برهم صالح - ارشيفية
الرئيس العراقي، برهم صالح - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 10:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 10:58 م
- صالح: هناك تحرك ليس بالقليل على ملف الفساد.. الانتخابات السابقة شابها التلاعب والتزوير..

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الفساد يمثل مشكلة كبيرة في العراق، مؤكدًا أن الفساد الاقتصادي والسياسي هما ما يديمان العنف والصراعات في هذا البلد.

وأضاف صالح، في لقاء خاص عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات السابقة شابها الكثير من التلاعب والتزوير، ما أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة الشعبية، نظرًا لأنها لم تكن لديها الثقة في العملية الانتخابية.

وكشف أن رئاسة الجمهورية تعمل مع البرلمان على وضع آليات لاستراداد الأموال المنهوبة من العراق، التي ذهبت إلى استثمارات في الخارج، مؤكدًا أن مواجهة الفساد المالي أساسي لاستتباب الأمن.

وأكد الرئيس العراقي، أن هناك تحركًا ليس بالقليل على ملف الفساد، موضحًا أن هذا الملف خطير وضخم ويحتاج إلى معالجات أوسع وأعمق.

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