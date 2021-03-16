 محمد بن زايد يحصل على «أفضل شخصية دولية» في مجال الإغاثة الإنسانية - بوابة الشروق
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محمد بن زايد يحصل على «أفضل شخصية دولية» في مجال الإغاثة الإنسانية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 8:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 8:55 ص

منح المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد" ديساب، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي جائزة أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية - ديهاد 2021، عرفانا دوليا لدعمه المستمر وجهوده الخالصة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تسلم الجائزة نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من قبل السفير جيرهارد بوتمان كرامر مدير "ديهاد" والمجلس الاستشاري العلمي العالمي "ديساب " وذلك على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
تعد الجائزة من الجوائز الرفيعة التي تمنح من قبل المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد "ديساب في مجالات الإغاثة الإنسانية العالمية، تقديرا للشخصيات والقيادات العالمية التي تقدم دورا بارزا في دعم المحتاجين حول العالم والمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية العاملة في مجالات الإغاثة الإنسانية.

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