صحة مطروح: تطعيم 130 من كبار السن ضد فيروس كورونا

قال أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تطعيم 30 حالة من كبار السن والأمراض المزمنة اليوم الثلاثاء، ضد فيروس كورونا، ممن سجلوا بياناتهم ليصبح إجمالى أعداد الحالات الذين تم تطعيمهم حتى اليوم 130 حالة، من أبناء المحافظة.



وقال المواطن محمد السعيد - ٥٨ سنة، مقيم مطروح، إنه تقدم بطلب التطعيم أمس، من خلال تسجيل بياناته على أبلكيشن وزارة الصحة الخاص بتطعيم فيروس كورونا، وتلقيت رسالة صباح اليوم بسرعة التوجه إلى مركز القلب لتلقي أول جرعة من التطعيم، والتي لم تستغرق أكثر من ربع ساعة ما بين تسجيل وصول وعملية الحقن واستلام الشهادة.



فيما أشاد مدحت زكريا - ٦٩ سنة، بسهولة وسرعة الإجراءات في الحصول على جرعات التطعيم، واصفا إياها بالجيدة، حيث حصل على أول جرعة من لقاح اكسترا زنك.



وفي سياق متصل.. تفقد خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، المرحلة الثانية للتطعيمات لكبار السن والأمراض المزمنة، والتى يتم إجرائها بمركز قسطرة القلب بمستشفى مطروح العام، حيث تابع مراحل التطعيم بدءا من غرفة مراجعة البيانات والتسجيل وغرفة الموافقة، وعيادة ما بعد التطعيم وغرفة تطعيم الجرعة الأولى.



ووجه المحافظ الشكر لجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية والتمريض على ما يبذلوه من جهد لتقديم الخدمات الطبية خاصة مع مواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة مواطنى المحافظة مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة.