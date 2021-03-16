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العراق تخفف حظر التجوال بدءا من الأسبوع المقبل

حظر التجوال في العراق - ارشيفية
حظر التجوال في العراق - ارشيفية
بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:10 م
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت تخفيف إجراءات حظر التجوال المفروض للتصدي لتفشي فيروس كورونا ابتداء من الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وقال ناظم للصحفيين إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الإعتيادية اليوم تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم 22 من الشهر الجاري حيث يبدأ حظر التجوال الجزئي من الساعة 9 مساءا إلى 5 صباحاً اما الحظر الشامل فسيكون يومي الجمعة والسبت فقط من كل أسبوع".

وأضاف أنه سيتم "فتح المحلات والمطاعم والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة وتحديد مواعيد لأداء الامتحانات في المدارس وفق مواعيد تحددها وزارة التربية".

وبحسب بيان وزارة الصحة والبيئة العراقية الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 13 ألفا و827 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات  768 ألفا و352.

وأشار البيان إلى شفاء 4564 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى  695 ألفا  و184حالة.

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