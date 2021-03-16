معيط: حل مشكلة موقع تقديم الإقرارات الضريبية خلال أسبوع

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتم ميكنة جميع الإجراءات الضريبية، لذا فهناك ضغط كبير على موقع تسجيل الإقرارات الضريبية المقرر انتهاء موعد تقديمها في 31 مارس الجاري.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم حل مشكلة موقع تقديم الإقرارات الضريبية التي سببها الضغط على الموقع خلال أسبوع.

وأكد أن وزارة المالية ستتعامل بكل مرونة مع هذا الأمر، مضيفًا أنه سيبحث موضوع مشكلة «السيستم» الخاص بتقديم الإقرارات الضريبية غدًا، ليتم خل المشكلة خلال أسبوع.