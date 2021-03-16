 معيط: حل مشكلة موقع تقديم الإقرارات الضريبية خلال أسبوع - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 مارس 2021 1:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

معيط: حل مشكلة موقع تقديم الإقرارات الضريبية خلال أسبوع

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 1:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 1:10 ص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتم ميكنة جميع الإجراءات الضريبية، لذا فهناك ضغط كبير على موقع تسجيل الإقرارات الضريبية المقرر انتهاء موعد تقديمها في 31 مارس الجاري.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم حل مشكلة موقع تقديم الإقرارات الضريبية التي سببها الضغط على الموقع خلال أسبوع.

وأكد أن وزارة المالية ستتعامل بكل مرونة مع هذا الأمر، مضيفًا أنه سيبحث موضوع مشكلة «السيستم» الخاص بتقديم الإقرارات الضريبية غدًا، ليتم خل المشكلة خلال أسبوع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك