 مكاسب الأهلي من الفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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مكاسب الأهلي من الفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

محمد الهادي
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 6:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 6:11 م

حقق الأهلي فوزا كبيرا خارج أرضه على فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبفوز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة، حقق عدة مكاسب نستعرضها فيما يلي:

- الأهلي يلحق بفيتا كلوب أكبر هزيمة على أرضه في تاريخ مشاركاته.

- الأهلي يحقق أول فوز لأي ناد مصري على فريق كونغولي في الكونغو.

- الأهلي يحقق الفوز بنتيجة 3 / 0 خارج مصر للمرة الثالثة في تاريخه.

- الأهلي أعلى فريق يخرج بشباك نظيفة خارج أرضه.


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