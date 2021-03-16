العاصمة الفلبينية مانيلا توسع الحظر على القاصرين للتصدى لموجة كورونا الجديدة

توسع العاصمة الفلبينية مانيلا الحظر المفروض على القاصرين بشأن مغادرة أماكن إقامتهم، ليشمل الشباب حتى سن 18 عاما، لمدة أسبوعين اعتبارا من غد الأربعاء، في محاولة للتصدي لموجة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت هيئة تنمية مترو مانيلا- في بيان بحسب ما أوردته صحيفة "فلبين ستارز"، عبر موقعها الإلكتروني- إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا فقط سيُسمح لهم بالخروج من منازلهم.

وذكرت مصادر إعلامية أخرى، أن الفلبين بدأت أواخر العام الماضي في تخفيف واحدة من أطول عمليات الإغلاق في العالم وأكثرها صرامة، على الرغم من أن القاعدة التي تقضي بوجوب بقاء أي شخص دون سن 15 عامًا في منزله في مانيلا ظلت سارية.