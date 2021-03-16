وزير التموين لـ«الشروق»: موسم التوريد المحلى يضاعف المخزون من القمح

«القابضة للصوامع»: نمتلك أحدث أنظمة تكنولوجيا تخزين الأقماح فى العالم



أكد وزير التموين، على المصيلحى، أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا كبيرا من محصول القمح يكفى احتياجات المواطنين لمدة تصل 4 أشهر.

وأضاف المصيلحى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مخزون الوزارة لا يتوقف عند هذا الرقم فقط، بل سيمتد إلى عدة شهور أخرى، مع قرب انطلاق موسم توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح وزارة التموين، منتصف شهر إبريل المقبل، موضحا أن هناك استعدادات كبيرة تتم خلال الفترة الحالية لاستقبال موسم التوريد المحلى.

وفى السياق ذاته، أكدت وزيرة التعاون الدولى، رانيا المشاط، أن محصول القمح من أهم المنتجات الزراعية بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن مصر تمتلك صوامع لتخزين الأقماح مجهزة بأحدث التكنولوجيا فى هذا المجال.

وقالت المشاط، فى تصريحات لـ«الشروق»، على هامش افتتاح المركز الإقليمى لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بالجيزة أمس الأول، إن هناك تعاونا كبيرا تم خلال الفترة الماضية بين العديد من الجهات، ما مكنها من رؤية صوامع على أعلى مستوى مثل صومعة برقاش، تقف خلفها تكنولوجيا حديثة جيدة للغاية.

من جانبه، أوضح رئيس الشركة القابضة للصوامع، اللواء شريف باسيلى، أن التكنولوجيا الأحدث فى العالم متوافرة فى الصوامع المصرية، حيث تجد خلايا الصوامع مجهزة بأدوات عالية المستوى لمراقبة المخزون داخل كل خلية، مثل كاميرات الليزر، التى تمكننا من معرفة حجم ووزن كميات الأقماح داخل الخلية.

وأضاف باسيلى، لـ«الشروق»، أن خلايا الصوامع مجهزة بأنظمة لقياس الحرارة وهى عبارة عن 9 كابلات تستشعر الحرارة داخل كل طبقة من طبقا الخلية الواحدة، على أن تظهر نتائج كل مستشعرات الحرارة بكل طبقات الخلية على لوحة الكترونية خارج الخلية، ما يمكننا من مراقبة المخزون بشكل احترافى ومواجهة أى ارتفاع فى درجات بشكل فورى لحماية المحصول.

وأوضح أنه حال ارتفاع درجة الحرارة فى أى طبقة من طبقات الخلية، يبدأ فورا نظام التهوية فى العمل، ليعيد درجة الحرارة داخل الخلية بأكملها إلى طبيعتها، مشددا على وجود أفضل أنظمة مكافحة الحريق فى العالم، مثل أنظمة «جوكى» و«ديزل» و«كهرباء».

وأشار إلى أن أنظمة التكنولوجيا الحديثة مستخدمة ومعممة على جميع الصوامع فى مصر، خاصة الصوامع التى يتم إنشاؤها حديثا، حيث يتم توفير جميع المتطلبات اللازمة لتجهيز الصوامع بتلك الأنظمة الحديثة، موضحا أن السعات التخزينية للقمح التى تمتلكها مصر تصل إلى 3.4 مليون طن قمح، إضافة إلى الشون المنتشرة بعدد كبير من المحافظات وتصل سعتها التخزينية لنحو مليون طن، ما يتيح تخزين الأقماح الموردة محليا، والمستوردة من الخارج.