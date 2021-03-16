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أعداد جريدة الشروق
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ليبيا وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون في حقوق الإنسان

علم تونس وليبيا
علم تونس وليبيا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 9:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 9:34 م

بحث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، اليوم الثلاثاء بتونس، مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، وبشير العبيدي الكاتب العام للرابطة، سبل وآليات التعاون الثنائي في إطار التدريب ورفع القدرات بمجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والرصد والتوثيق وتقصي الحقائق، وتبادل الخبرات.

وأوضحت اللجنة، في بيان أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية، أنه تم مناقشة تعزيز طر التعاون الثنائي بين اللجنة والرابطة من خلال التوصل إلى اتفاقية تعاون مشترك، للتشاور والتعاون في قضايا حقوق الإنسان على مستوى البلدين الشقيقين وعلى المستوى المغاربي والإقليمي.

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