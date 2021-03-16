ليبيا وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون في حقوق الإنسان

بحث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، اليوم الثلاثاء بتونس، مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، وبشير العبيدي الكاتب العام للرابطة، سبل وآليات التعاون الثنائي في إطار التدريب ورفع القدرات بمجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والرصد والتوثيق وتقصي الحقائق، وتبادل الخبرات.
وأوضحت اللجنة، في بيان أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية، أنه تم مناقشة تعزيز طر التعاون الثنائي بين اللجنة والرابطة من خلال التوصل إلى اتفاقية تعاون مشترك، للتشاور والتعاون في قضايا حقوق الإنسان على مستوى البلدين الشقيقين وعلى المستوى المغاربي والإقليمي.