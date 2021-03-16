الشرقية: استقبال 242 ألفا و818 طلب تصالح على مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، وسداد نسبة الـ25% المُقررة لجدية التصالح من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المُحددة، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح ودفع رسوم الجدية حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن لجان تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية تلقت 242 ألفا و818 طلب تصالح، وتم تحصيل الرسوم المقررة عنها من أصحابها.

وأوضح أنه يتم تقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات واستكمال العمل بكل جدية وتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.