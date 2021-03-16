محمد منير عن شقيقاته: وجودهم ليه معنى كبير والكبرى هي بركة بيتي

قال الفنان محمد منير، إن شقيقته الكبرى التي تبلغ من العمر 84 عامًا تقيم معه في منزله، معقبًا: «هي البركة بتاع بيتي».

وتابع خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين،: «أختي الثانية أميرة اللي هي بكيزة هانم عضوة في نادي الصيد ومطلعة عنينا بالحكاية دي وبشلتها، بس حبيبة قلبي دي أقرب أخواتي البنات لقلبي».

وأضاف أن شقيقته الثالثة والتي راعته بعد الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا، متابعًا: «من يوم ما دخلت أعمل العملية من 3 شهور وهي مابتفرقش بيتي ومالياه محبة، وجودهم معايا ليه معنى كبير».

وذكر أن إقامة اثنتين من شقيقاته معه في منزله يعطي معنًا للاحترام والجو الأسري، معلقًا: «روح أخواتي موجودة، فمبقدرش أعمل أي حاجة تغضب ربنا».



