4 مبدعات فى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى احتفالا بيوم المرأة العالمى

نظمت أوبرا الإسكندرية احتفالا بيوم المرأة العالمى تحت عنوان «المرأة والمجتمع المدنى»، مساء اليوم على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

واستضاف الاحتفال أربعة شخصيات نسائية أبدعن في مجالات مختلفة ونجحن في إثراء المجتمع المصرى وكان لهن أثر بالغ في مجالات الفن والعمل الاجتماعي هن : الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، الدكتورة ماجدة الشاذلى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، والدكتورة راندة البسطاويسى رئيس مؤسسة وسيلة للخير، والمهندسة علا محيلبة عضو المجلس القومى للمرأة.

أدار الحوار الإعلامى القدير الدكتور جمال الشاعر، وذلك فى إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر.

تناول الصالون عدداً من القضايا والتحديات التى تواجه المرأة ودورها فى تنمية المجتمع المصرى كما استعرضن تجاربهن الإبداعية ومشوار كل منهن لتحقيق النجاح على المستويين المهنى والأسرى، وقد تخلل الصالون فاصلا غنائيا لفرقة "تخت شرقى" بقيادة الدكتور على الخبيرى.