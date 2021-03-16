فوز فريق تجميل الجيزة ببطولة الجمهورية للكرة الخماسية

فاز فريق كرة القدم للهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، ببطولة الجمهورية للمصالح الحكومية والمحافظات للكرة الخماسية، المقامة بمدينة رأس البر بدمياط، حيث فاز الفريق على محافظة الإسماعيلية 2/1 ومحافظة قنا 4/صفر، ومحافظة كفر الشيخ 2/1 ومحافظة الإسكندرية 1/صفر، كما حقق الفوز في المباراة النهائية على محافظة المنوفية 3/صفر.

ومثّل الفريق كل من عمر مهدي ومحمد شكري وسامح سامي وحسين شكري وإيهاب فكري وسامح عبد الباسط، وإيهاب عبد الفتاح وهاني سيد ومحمد القط وحسام مجدي، برئاسة المدير الفني أسامة فاروق والإداريين حمدي عطية وعيد مسعود وموسي مصيلحي.

وقال مختار أبو الفتوح سكرتير عام اللجنة الرياضية إن كرم غراب رئيس اللجنة، قدم كأس البطولة للمهندس شفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.