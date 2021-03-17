علق معين الشعباني، المدير الفني لفريق لاترجي التونسي، على فوز فريقه أمام الزمالك بنتيجة هدف دون رد في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هل يلعب الترجي بنفس الجدية والقوة بعد ضمان التأهل؟ من الجولة الأولى ونحن نلعب بنفس الجدية، لم نشعر بالتغيير في أداء الزمالك مع تغير المدرب نفس الفريق بعناصره القوية".

وأضاف: "لعبنا على نقاط قوتنا وبالتأكيد نستغل قدرات اللاعبين مثل حمدو الهوني، أحمد عيد ليس ثغرة ولكنه مدافع جيد".

وتابع: "الموسم الماضي لم يكن لدينا الوقت للاستعداد الجيد لدوري الأبطال، كنا قادرين على الفوز على الزمالك في رادس العام الماضي بثلاثية في أول ربع ساعة".

واختتم: "واجهنا الزمالك ٥ مرات فازوا في ٢ وفزنا في ٣".