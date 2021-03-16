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سفير ألمانيا لدى ليبيا: تسليم السلطة حدث استثنائي وبداية لأمور أكثر إيجابية

السفير الألماني لدى ليبيا
السفير الألماني لدى ليبيا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 6:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 6:25 م

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا اليوم الثلاثاء، أن تسليم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، حدث استثنائي يمكن أن يكون بداية لأمور أكثر إيجابية.

وقال أوفتشا - وفقا لما أوردته بوابة " إفريقيا" الليبية إنه من خلال حفل تسليم السلطة اليوم ،تُظهر ليبيا جدوى الانتقال السلمي للسلطة، وهذه تعتبر إشارة قوية لليبيين وللمنطقة وكل الشركاء.

وجرت اليوم الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والمجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمد الدبيبة.

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