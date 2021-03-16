الرئيس الألماني: يمكن أن نتعلم من حملة تطعيم كورونا بإسرائيل

أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بنجاح حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل، بوصفها نموذجا يحتذى بالنسبة لبلاده.



وفي أعقاب لقائهما في قصر بيلفو الرئاسي في برلين، قال شتاينماير اليوم الثلاثاء، إنه هنأ نظيره الإسرائيلي رؤفين ريفلين على التقدم الكبير الذي أحرزته بلاده في تطعيم كورونا.



وأضاف أن حملة التطعيم هذه حظت بالكثير من الاهتمام والاحترام الكبير هنا في ألمانيا ليس فقط بسبب احترافية وسرعة التطعيم، بل أيضا بسبب القدر الجيد من البراجماتية التي أرفقتها بلادكم والمسؤولون بهذه العملية ما سرع من وتيرتها، وأعتقد أن بمقدور آخرين ونحن أيضا التعلم من هذا.



يذكر أن حملة التطعيم ضد كورونا تعمل في إسرائيل منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي، وهي تعد واحدة من أنجح الحملات على مستوى العالم، وقد تراجعت أعداد حالات الإصابة الخطرة بكورونا وأعداد الإصابات الجديدة على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.



وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم في إسرائيل حتى الآن أكثر من 5.2 مليون من إجمالي نحو تسعة ملايين نسمة، فيما حصل ما يقرب من 4.3 مليون من هؤلاء على الجرعة الثانية.