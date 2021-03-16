نائب بالشيوخ: قرارات السيسي تؤكد دعمه وحبه للطبقات المتوسطة من العاملين بالدولة

قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم، يؤكد حبه ودعمه التام للطبقات المُتوسطة من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

وأضاف عبدالماجد في بيان له اليوم، أن قرار السيسي بزيادة المعاشات بنحو 13% ليست الأولي وأن قرارات السيسي تؤكد شعوره بالمواطنين في الشارع واحتياجاتهم، مشيرا إلي أن هذه القرارات هى مواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة حول تداعيات فيروس كورونا المُستجد، فضلا عن رفع الأعباء عن المواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات ستسهم بقوة في رفع مستوى المعيشية للمواطنين وخاصة البسطاء منهم، لافتا إلى أن هذه القرارات أسعدت جموع المصريين، وأن الرئيس على دارية تامة بالحالة الاجتماعية للمواطنين.

وذكر النائب، أن هناك تكاتف خلف الرئيس السيسي لتحقيق التنمية والنهضة للدولة المصرية ومواصلة خطواتها في كافة الإنجازات التي يتم تحقيقها على أرض الواقع.