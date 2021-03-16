قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الاحتفال مجازًا بعيد الأم يدخل في إطار المناسبات الاجتماعية، التي لم يأمر الشرع إلزامًا بها، ولم ينه عنها تحريمًا أو كراهية.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الاثنين، أن المناسبات الاجتماعية متروكة لأعراف الناس، مشيرًا إلى تكريم الأم في الشرائع السماوية ومنها الإسلام.

ولفت إلى الحديث الشريف: «خرج رسول الله يومًا، فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور، حتى انتهى إلى قبر منها، فجلس إليه فناجاه طويلًا ثم رجع رسول الله باكيًا، فبكينا لبكاء رسول الله، ثم أقبل علينا، فتلقاه عمر رضوان الله عليه وقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله فقد أبكيتنا وأفزعتنا؟ فأخذ بيد عمر ثم أقبل علينا فقال: أفزعكم بكائي؟ قلنا: نعم، فقال إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب، وإني سألت ربي الاستغفار لها فلن يأذن لي، فنزل علي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، فذلك الذي أبكاني، ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة».

وأشار إلى الآية القرآنية: «وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير»، وغيرها: «يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه».