قال المهندس أحمد مصطفى، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن يجري افتتاح مشروع حماية طابا من أخطار السيول، بعد غدًا الجمعة عقب الانتهاء من رفع العلم على أرض طابا من ساحة العلم بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من الوزراء ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن عدد من البحيرات والسدود، وحواجز توجيه، وحواجز تهدئة، و حواجز إعاقة، بتكلفة تتخطى الـ 240مليون جنيه، بهدف حماية المدينة، المنشآت السياحية، والطرق، وخطوط الكهرباء من أخطار السيول.

وأكد أنه سيجرى افتتاح أكبر بحيرتين في المشروع بمنطقة وادي طابا، وتبلغ إجمالي السعة التخزينية للبحيرتين نحو 600 ألف متر مكعب من المياه، وبتكلفة إجمالية تتخطى 17 مليون جنيه، إحداهما بحيرة (ب 1)، وتبلغ السعة التخزينية بها 400 ألف متر مكعب، بتكلفة 10 ملايين جنيه، والأخرى بحيرة (ب 2 ) سعتها التخزينية تصل إلى نحو 200 ألف متر مكعب، وتكلفتها تتخطى 7 مليون جنيه.