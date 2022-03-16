محافظ البحيرة: تنفيذ 32 ألف مشروع بتمويل 3 مليارات جنيه

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم فى توفير 90 ألف فرصة عمل مباشرة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة منذ إنطلاق المشروع وحتى الآن بتمويل بلغ 3 مليار جنيه تم خلالها تنفيذ 32 ألف مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.

أشار محافظ البحيرة، إلى أهمية المبادرة فى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة وتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر.

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير المساعد، والعميد أركان حرب أمجد البنا - المستشار العسكري، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي الجهات المعنية.