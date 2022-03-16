وكيل تموين الإسكندرية: مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تتأثر بالأزمات

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على معارض أهلا رمضان التي انطلقت أمس الثلاثاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن كمية السلع المعروضة في المعارض هذا العام أكثر من العام الماضي، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تتأثر بالأزمات.

وأشار إلى أن الاسعار في المعارض "ممتازة"، وأن السلع متاحة بوفرة كبيرة، معتبرًا أن هذا الأمر هم الأهم للمواطنين من أجل تحقيق التنوع أمام المواطن في الأسعار والأنواع.

ونوه بأن التخفيضات تتراوح في المعارض بين 10-20%، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ هناك بعض السلع التي وصلت نسبة التخفيض بها إلى 30%.

ولفت إلى تشكيل غرف عمليات لمتابعة الوفرة في المعارض بشكل يومي والمد حال وجود أي نقص، مشدّدًا على أن وفرة السلع تحافظ على استقرارها وثباتها.