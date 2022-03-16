اتحاد الغرف التجارية: أسباب متعددة لزيادة الأسعار خارجة عن إرادة التجار

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن قرار الرئيس لوضع تسعيرة لرغيف الخبز السياحي هدفه ضبط الأسواق، مشيرًا إلى وجود مشكلة يعاني منها المخابز السياحية، وهي ارتفاع سعر الدقيق بصورة غير مبررة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن هناك أسباب متعددة خارجة عن إرادة التجار لرفع الأسعار في الفترة الحالية، منوهًا بأن هناك قلة أساءت إلى المجتمع التجاري، فالبعض حاول تصدير سلع تحتاجها الدولة، حتى خرج قرار منع تصدير بعض السلع الأساسية.

وحول بدء أزمة الأسعار مبكرًا رغم وجود السلع، لفت إلى أن القمح الموجود في مصر حاليًا ملك للشركات الأجنبية في المناطق الحرة وليس للدولة سلطة عليه، لذا يتم شراؤه بالسعر العالمي الجديد، قائلا إنه خلال اجتماع مجلس الوزراء تم اقتراح توفير الدولة الدقيق للمخابز ومصانع المكرونة والسوق المصري، وذلك بطرح جزء من الرصيد الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه سيتم التحاور مع الأفراد لحساب تكلفة عادلة للخبز، ومن ثم وضع حد أقصى لسعر رغيف الخبز السياحي، وبناءً عليه يترك كل فرن وشأنه في البيع بأي سعر تحت هذا الحد، مضيفًا أن هذا الأمر يخلق منافسة بين التجار، ممن يريدون تقديم السلعة بجودة مختلفة لكن في حدود المواصفات المصرية، وللمواطن اختيار المكان الذي يريد الشراء منه.

وذكر الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الدولة لديها آليات متعددة لضبط الأسواق، موضحًا أن سعر الخبز السياحي انخفض بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نتيجة نقص سعر الدقيق.