كييف: لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الممرات الإنسانية اليوم

لايزال المدنيون الذين يأملون في أن يتم إجلاؤهم من المدن الأوكرانية المحاصرة ينتظرون، اليوم الأربعاء، فيما قالت مسؤولة بالحكومة الأوكرانية إنه لم يتسن بعد ترتيب ممرات إنسانية جديدة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إرينا فيريشوك، في مقطع فيديو نشر اليوم الأربعاء، إن كييف لم تتلق ردا على مقترحاتها المقدمة للصليب الأحمر.

وأضافت فيريشوك "لاتزال مسألة الممرات الإنسانية في مدينتي لايسيوم وماريوبول مفتوحة . ومن المستحيل حاليا إخراج الأشخاص من هناك بسلام. وجاري العمل على سبل توصيل الغذاء والدواء للمدن التي تم الاستيلاء عليها".

ويعتبر الوضع في بعض المدن الأوكرانية كارثيا مثل أيسيوم في شمال شرق البلاد الواقعة تحت حصار الجيش الروسي وميناء ماريوبول بجنوب شرق البلاد الخاضع لتطويق كامل منذ أيام.

وتمكن الأشخاص، في الأيام الماضية، من الهرب بشكل متكرر عبر الممرات الخاصة. غير أنه في ماريوبول باءت العديد من محاولات الإجلاء بالفشل حتى أمس الثلاثاء حينما تمكن نحو عشرين ألف شخص في النهاية من المغادرة.

واتهمت فيريشوك القوات الروسية بقصف القوافل الإنسانية ونقاط التجمع. ومن جانبها وجهت روسيا اتهامات مماثلة للقوات الأوكرانية.