بعد أيام من رشق المرشح اليميني المتطرف إريك زيمور، بالبيض خلال إحدى جولاته الانتخابية، تعرضت المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية الفرنسية فاليري بيكريس، الأربعاء، خلال لقائها بممثلي اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة لموقف مشابه، إذ رشقها عدد من النشطاء الفرنسيين، بـ"مسحوق وردي".

وذكرت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن عنصرين من حركة "أكيرا" ألقيا مسحوقا من الطباشير وردي اللون على مرشحة حزب "الجمهوريين" بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، بسبب الاعتراض على بيكريس، أثناء إلقائها التحية على ممثلي اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال فريق المرشحة الرئاسية، إن بيكريس، لا تنوي تقديم شكوى ضد الفاعلين، مضيفاً: "لم تعتبر ذلك هجوما شخصيا، لكنها طلبت التحدث معهم".

يذكر أن حركة "أكيرا"، تعمل على مواضيع مختلفة، تتراوح من التغلب على "الحدود العرقية" إلى إطلاق "جبهة ثورية خارج الحدود".

وتعرض عدة مرشحين رئاسيين في فرنسا لعملية الرشق والإهانات، بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعرض للرشق بالدقيق في إحدى جولاته الانتخابات السابقة، كذلك سلفه فرنسوا هولاند، والرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه.