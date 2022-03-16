حارس ويلز يغيب عن مواجهة النمسا في المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال

تأكد غياب الويلزي داني وارد، حارس مرمى فريق ليستر سيتي الإنجليزي، عن صفوف منتخب بلاده في مواجهة النمسا بالمباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن وارد شارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا (يورو 2020) الصيف الماضي كحارس أساسي، وذلك بعد استبعاد الحارس الأساسي واين هينيسي الذي شغل هذا المركز لفترة طويلة.

وقال براندن روجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، عن غياب وارد قبل مواجهة رين الفرنسي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي: "هذا أمر مؤسف"

وأضاف: "لقد تعرض للإصابة منذ فترة وقد أجرى عملية تنظيف في الغضروف المفصلي، لذلك فهو بعيد عن المشاركة منذ عدة أسابيع وسيعود مع نهاية الموسم".

ويستعد هينيسي للمشاركة في المباراة رقم 99 دوليا، أمام النمسا في ملعب "كارديف سيتي" يوم 24 مارس المقبل.

وقد يصبح حارس مرمى بيرنلي المخضرم، ثالث لاعب ويلزي يصل إلى 100 مباراة دولية، في حال إقامة مباراة ودية بعد ذلك بخمسة أيام.

وسيغيب الثنائي كيفر مور وتايلر روبرتس، بسبب تعرضهما لإصابة في القدم وأوتار الركبة، على الترتيب.

كما سيغيب جيمس لورانس مدافع فريق سان باولي بسبب مشكلة في الفخذ.

وعاد رابي ماتوندو، جناح فريق شالكه الألماني، إلى القائمة المؤلفة من 26 لاعبا عقب تألقه مع فريق سيركل بروج البلجيكي، حيث يقضي فترة إعارة هناك.

وشهدت القائمة تواجد نجمي الفريق جاريث بيل وآرون رامسي معا، رغم مشاكلهما مع الإصابة ،التي تسببت في غيابهما عن العديد من المباريات مع فريقي ريال مدريد الإسباني ورينجرز الأسكتلندي.

وأصبح القائد جاريث بيل، ثاني لاعب ويلزي يشارك في 100 مباراة دولية، حينما لعب أمام بيلاروس في نوفمبر الماضي، لكن الموسم الحالي للاعب البالغ من العمر 32 عاما شهد غيابه عن العديد من المباريات بسبب الإصابة.

وشارك بيل مع ريال مدريد مرتين منذ نهاية أغسطس الماضي، فيما جاءت المباراة الوحيدة التي شارك فيها كأساسي أمام فياريال في الدوري الإسباني الشهر الماضي.

من جانبه شارك رامسي كأساسي في مباراتين فقط مع رينجرز، كلاهما في كأس أسكتلندا، وذلك منذ انضمامه إلى فريق العاصمة جلاسجو على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي في يناير الماضي.

وتم استدعاء جو موريل، لاعب فريق بورتسموث، لقائمة المنتخب الويلزي، وذلك رغم إيقافه أمام النمسا، وذلك تحسبا لخوض الفريق مباراة أخرى يوم 29 مارس الجاري.

وسيلتقي الفائز من مواجهة ويلز والنمسا، مع الفائز من مباراة اسكتلندا وأوكرانيا في سبتمبر المقبل، لحجز مكان في بطولة كأس العالم في قطر 2022.