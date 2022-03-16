يعتبر الألماني إروين هيلمشين اللاعب الأكثر تسجيلا للثلاثيات "هاتريك" في تاريخ كرة القدم برصيد 141 ثلاثية، وذلك وفقا لموقع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

ونجح هيلمشين، الذي مارس كرة القدم بين عامي 1924 و1951 بقمصان أندية براندونبرغ وشيمنتز وشيمنتز نورد ولوبيك، في تسجيل 917 هدفا خلال مسيرته الكروية، رغم خوضه 485 مباراة فقط.

ويحتل الأسطورة البرازيلية إدسون أرانتس دو ناسيمينتو المعروف بـ "بيليه"، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، في المركز الثاني بتسجيله 92 ثلاثية "هاتريك" خلال مسيرته.

أما على صعيد اللاعبين الحاليين، فيعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الأكثر تسجيلا للثلاثيات برصيد 59 "هاتريك"، ويحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات في تاريخ الساحرة المستديرة.

والملفت، أن رونالدو "صاروخ ماديرا" أحرز أول "هاتريك" بقميص مانشستر يونايتد، وذلك في عام 2008 وعاد وسجل آخر ثلاثية حتى الآن بقميص "الشياطين الحمر" أيضا، في مرمى توتنهام هوتسبير (3-2) خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وأصبح كريستيانو رونالدو أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية بتسجيله "هاتريك" في شباك توتنهام، حيث رفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 807 أهداف خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، ليتجاوز الرقم القياسي السابق للنمساوي التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان الذي توفي في الـ12 من ديسمبر 2001، وسجل 805 أهداف في الفترة بين عامي 1931 و1955 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسجل رونالدو المتوج بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، 692 هدفا مع أندية سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد في فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، و 115 هدفا مع منتخب بلاده حيث يعتبر أيضا هدافه التاريخي.

ويحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، المركز الرابع إجمالا والثاني بالنسبة للاعبين الحاليين برصيد 55 ثلاثية، سجلها مع فريقه السابق برشلونة ومنتخب بلاده "التانغو" الأرجنتيني.

ويتقاسم المركزين الخامس والسادس كل من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي وبرشلونة وليفربول سابقا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وسجل كل منهما 29 ثلاثية "هاتريك".