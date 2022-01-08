الأرصاد تنشر حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة: شبورة مائية ونشاط رياح

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة ما بين الخميس الموفق 17 مارس، وحتى الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن البلاد تشهد في الفترة ما بين الخميس 17 مارس، وحتى الأحد الموافق 20 مارس، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة؛ ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة على الأنحاء كافة ليلًا.

وأشارت إلى أن البلاد، تشهد اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 21 مارس، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 4 درجات.

ولفتت إلى تكون شبورة مائية صباحًا، خلال الفترة ما بين الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وذلك يوم الخميس الموافق 17 مارس.

وذكرت أن الشبورة المائية تتكون على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، إضافة إلى تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء لنشاط رياح، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 مارس.

وأوضحت أن الشبورة المائية تتكون على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، إضافة إلى تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء لنشاط رياح، وذلك يوم السبت الموافق 19 مارس.

وتوقعت تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لفرص أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد لنشاط رياح، وذلك في الفترة ما بين الأحد 20 مارس وحتى الثلاثاء 22 مارس.