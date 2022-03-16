رئيس المريخ يصل القاهرة لحضور مباراة المريخ والأهلي

وصل القنصل حازم مصطفى، رئيس نادي المريخ السوداني، إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، لحضور مباراة المريخ والأهلي، المقرر إقمتها مساء الجمعة بملعب السلام، ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وتواجد في استقباله بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي رئيس بعثة المريخ جلال عبد الماجد، ونائبه متوكل صالح ود الجزيرة، وفور وصوله أكملت إدارة البعثة إجراءات الحجز لرئيس النادي في الفندق الذي يقيم به فريق المريخ

وشدد جلال عبدالماجد على أن وجود رئيس نادي المريخ بجانب اللاعبين يمثل دفعة معنوية عالية لهم قبل مواجهة الأهلي، وتواجده في كل مباريات المريخ في القاهرة دليلا على اهتمامه الكبير بفريق الكرة.

وأضاف:" وجود القنصل حازم مصطفى في فندق واحد مع اللاعبين، وإصراره على الحضور لمباراة الأهلي يعد حافزا كبيرا من أجل تحقيق النصر في مباراة الجمعة، وهذا ما تعودناه من رئيس مجلس الإدارة".