 المرشح الصربي في الانتخابات الرئاسية يدين العملية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا - بوابة الشروق
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المرشح الصربي في الانتخابات الرئاسية يدين العملية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 7:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 7:39 ص

أدان المرشح الرئاسي الصربي زدرافكو بونوس، اليوم الثلاثاء، العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، والتصرفات غير الحضارية تجاه الروس في الخارج.
ودعا بونوس، مرشح تحالف "متحدون من أجل النصر" المعارض، في تصريحات خاصة لصحيفة "داناس" الصربية، إلى احترام وحدة أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مُشيرًا إلى أن العقوبات تقوي السلطات وتفقر السكان وتخلق مشاعر سلبية تجاه فارضيها.
ولفت إلى أن دعم صربيا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين روسيا جاء نتيجة ضغوط خارجية قوية.. مٌَضيفًا أنه يتعين على الحكومة تنظيم مؤسسات الدولة وحشد الموارد للتعامل مع الوضع الجديد في أوروبا.

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