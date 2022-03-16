أظهر تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء أن جائحة فيروس كورونا دفعت بنحو 7ر4 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر المدقع في منطقة جنوب شرق آسيا خلال العام الماضي، بعد سنوات من النجاح في تقليص أعداد الفقراء في المنطقة.

وذكر البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا إنه قبل الجائحة كان عدد الذين يعيشون في فقر مدقع ، أي بأقل من 9ر1 دولار يوميا في المنطقة، يتراجع، لكن في 2020 ارتفع العدد بمقدار 4ر5 مليون شخص، بسبب الجائحة.

وأضاف التقرير: "في عام 2021 سقط 7ر4 مليون شخص آخر في دائرة الفقر المدقع، مقارنة بعام 2020".

وأشار تقرير البنك إلى أن ارتفاع أعداد الفقراء جاء في الوقت الذي فقدت فيه المنطقة حوالي 3ر9 مليون وظيفة في 2021.

وقال ماساتسوجو أساكاوا رئيس البنك إن "الجائحة أدت إلى انتشار البطالة وارتفاع حدة التباين في الدخول وارتفاع مستويات الفقر وخاصة بين النساء والشباب والمسنين في جنوب شرق آسيا".

من ناحية أخرى قال تقرير بنك التنمية الآسيوي الذي حمل عنوان "جنوب شرق آسيا: الخروج من الجائحة" إنه رغم تحسن توقعات التعافي، فإن انتشار السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا أوميكرون يمكن أن تخفض معدل النمو الاقتصادي للمنطقة بمقدار 8ر0 نقطة مئوية.

وأضاف التقرير أنه يتوقع استمرار إجمالي الناتج المحلي لاقتصادات جنوب شرق آسيا خلال العام الحالي أقل بنسبة 10% عن المستويات المتوقعة لو لم توجد جائحة.