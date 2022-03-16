بايدن يوقع قانونا يلزم الشركات بالإبلاغ عن القرصنة الإلكترونية خلال 72 ساعة

تشمل حزمة التمويل الحكومي البالغة 5ر1 تريليون دولار التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، قانونا شاملا بشأن الأمن السيبراني الذي سوف يلزم الشركات بالإبلاغ سريعا عن خرق البيانات ومدفوعات برامج الفدية.

وينص القانون الجديد على أن تبلغ الشركات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية خلال 72 ساعة من اكتشاف الواقعة و24 ساعة في حال اشتمل الأمر على دفع من خلال برامج الفدية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب تقديرات مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي أي) العام الماضي اطلع المكتب على ربع الحوادث السيبرانية، ما أسفر عن افتقار حكومي واسع للمعلومات بشأن طبيعة الكثير من عمليات خرق البيانات وأساليب مجرمي الإنترنت والصناعات الأمريكية الأكثر ضعفا.

ومن المتوقع أن يعطي المطلب القانوني الإلزامي للمسؤولين الأمريكيين نظرة أعمق في طبيعة القرصنة العالمية.